Manchester United, Chong ceduto in prestito al Werder Brema (Di domenica 16 agosto 2020) Tahith Chong è stato ceduto in prestito per una stagione al Werder Brema: lo rende noto il Manchester United Tahith Chong ha rinnovato il proprio contratto con il Manchester United ed è stato ceduto in prestito per una stagione al Werder Brema. Il giovane giocatore aveva già iniziato ad allenarsi con il club tedesco questa mattina e ora è arrivata l’ufficialità da parte dei Red Devils. ℹ️ @TahithC has joined Werder Bremen on loan for the 2020/21 season. Good luck, Tahith! 🤞#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 16, ... Leggi su calcionews24

