Liverpool, è fatta: a fine agosto arriverà Thiago Alcantara (Di domenica 16 agosto 2020) Contro il Barcellona, sua ex squadra, è stato uno dei migliori giocatori del Bayern Thiago Alcantara. Ma il brasiliano figlio di Mazinho è vicino al trasferimento al Liverpool. Secondo quanto riportato da RMC Sport il centrocampista spagnolo avrebbe un'intesa con i Reds per le prossime quattro stagioni e avrebbe già comunicato a diversi compagni del Bayern la sua partenza (nonostante i due club stiano ancora trattando per il prezzo del cartellino del 29enne). Il giocatore al momento è a Lisbona e con il club tedesco che in semifinale di Champions affronterà il Lione Liverpool, è fatta: a fine agosto arriverà Thiago Alcantara ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Liverpool, è fatta: a fine agosto arriverà Thiago Alcantara - - kessieedorf : Quando godo che #Messi ha fatta un'altra partita disastrosa, come sempre in ucl (psg-barca 4-0/roma-barca 3-0/ Liverpool-barca 4-0) - 19marino74 : RT @moggifake: Nell’edizione della #Champions che avrà semifinali senza #Real #Barcelona #Liverpool #AtleticoMadrid, la #juve s’è fatta sco… - ducciosiena : RT @AleCeraLuss: @ducciosiena @FBiasin Nel 2015 ha vinto la Champions senza Xavi e con Iniesta a mezzo servizio. Ha vinto 3/4 lighe pratica… - AleCeraLuss : @ducciosiena @FBiasin Nel 2015 ha vinto la Champions senza Xavi e con Iniesta a mezzo servizio. Ha vinto 3/4 lighe… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool fatta TMW - E' fatta per Lovren allo Zenit: al Liverpool 8,5 più bonus. Triennale al croato TUTTO mercato WEB Bernardo Silva contro i tifosi del Liverpool: "Patetici, trovatevi un partner, bevete una birra..."

Il giocatore del Manchester City ha risposto piccato ai commenti dei fans Reds sulle proprie pagine ufficiali.

Bernardo Silva, duro attacco ai tifosi del Liverpool

E’ ormai eccessivo definire sorpresa l’eliminazione del Manchester City dalla Champions League. Da quando il club britannico è finito nelle mani degli sceicchi, infatti, solamente una volta il ricchis ...

Il giocatore del Manchester City ha risposto piccato ai commenti dei fans Reds sulle proprie pagine ufficiali.E’ ormai eccessivo definire sorpresa l’eliminazione del Manchester City dalla Champions League. Da quando il club britannico è finito nelle mani degli sceicchi, infatti, solamente una volta il ricchis ...