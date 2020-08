L'auto di Serena Enardu incendiata: "Evitata una tragedia pazzesca" (Di domenica 16 agosto 2020) La settimana che si va a concludere per Serena Enardu non è stata affatto semplice. Due episodi l'hanno coinvolta in particolar modo: il primo riguarda la bufera scoppiata in conseguenza alla pubblicazione di alcune foto in cui lei e sua sorella Elga sono state immortalate ad un compleanno davanti ad una torta con una bandierina con svastica.I commenti e le critiche che si sono scagliate contro le due sorelle hanno spinto queste ultime a scusarsi con le tante persone che si sono sentite colpite da quella immagine. 16 agosto 2020 18:29. Leggi su blogo

