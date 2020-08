L'appello di Speranza ai giovani: 'Attenzione e prudenza' (Di domenica 16 agosto 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha rivolto un appello ai giovani chiedendo "Attenzione e prudenza" nella gestione di questa fase dell'epidemia di Coronavirus. "Capisco che dopo il lockdown ... Leggi su globalist

I contagi da coronavirus sono in aumento e la situazione inizia a preoccupare anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha voluto fare un appello ai giovani. “I dati di questi ultimi giorn ...

Continuano a crescere i casi di coronavirus in Italia. Secondo il bollettino di Ferragosto del ministero della Salute, nelle precedenti 24 ore si sono registrati 629 nuovi positivi, in aumento rispett ...

