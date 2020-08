Isco Juve, operazione difficile: lo spagnolo nuovo lasciare il Real (Di domenica 16 agosto 2020) Madrid, c’è ancora un contratto biennale che lo lega ai blancos Non sarà facile convincere Isco a lasciare il Real Madrid. Lo spagnolo – come riportato dal Mundo Deportivo – non vuole lasciare le merengues visto che ha ancora un accordo biennale che lo lega a Madrid. Al momento non sta ricoprendo un ruolo chiave nel calcio proposto da Zidane, ma vuole ancora mostrare il proprio valore. Inoltre rimane un’operazione complessa anche dal punto di vista economico: servono almeno 40 milioni di euro per convincere i madrileni a cedere il calciatore iberico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

StoriaAmore79 : Tre innesti da regalare a Pirlo: il primo colpo è il centravanti: ha gia' detto si' alla Juventus! I NOMI?… - Notiziedi_it : Abbruzzese: “Juve, Isco e un altro calciatore del Real nel mirino. Paratici non molla Milik” - Brandofrascella : @BestLaggerEU @RiccardoMeloni4 @simzed Ecco bravo ti sei dato la risposta. Ronaldo ha vinto quando ha avuto una squ… - Dxtrjck7 : Un piccolo riepilogo dei giocatori che in questi gg i 'giornali' hanno affibbiato alla #Juve: Milik,Dzeko,Morata,La… - dhomash : #Juve su #Isco. L’#Inter vede #Kumbulla. Il #Milan prende #tempo. -

Ultime Notizie dalla rete : Isco Juve Isco e la Juve, ci risiamo: l'uomo che lo blocca da anni è già tornato in azione Calciomercato.com Isco Juve, operazione difficile: lo spagnolo nuovo lasciare il Real

Isco Juve, operazione difficile: lo spagnolo nuovo lasciare il Real Madrid, c’è ancora un contratto biennale che lo lega ai blancos Non sarà facile convincere Isco a lasciare il Real Madrid. Lo ...

Dybala, Tonali, Kanté, Aurier: i casi e gli obiettivi di Juve, Inter, Milan (e tutte le altre)

È un’estate strana quella del calcio, corta e stretta, in cui il tempo stringe, ma per assurdo si dilata. Ufficialmente il mercato scatterà il primo settembre e diciotto giorni dopo, con le trattative ...

Isco Juve, operazione difficile: lo spagnolo nuovo lasciare il Real Madrid, c’è ancora un contratto biennale che lo lega ai blancos Non sarà facile convincere Isco a lasciare il Real Madrid. Lo ...È un’estate strana quella del calcio, corta e stretta, in cui il tempo stringe, ma per assurdo si dilata. Ufficialmente il mercato scatterà il primo settembre e diciotto giorni dopo, con le trattative ...