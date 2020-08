Ipofosfatemia legata all’X: via libera a burosumab (Di domenica 16 agosto 2020) Ipofosfatemia legata all’X: dal CHMP parere favorevole all’estensione d’uso di burosumab. Raccomandato l’impiego anche negli adolescenti e negli adulti Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha espresso parere favorevole in merito all’approvazione del farmaco burosumab (Crysvita®) per il trattamento degli adolescenti più grandi e degli adulti affetti da Ipofosfatemia legata all’X (XLH).… L'articolo Ipofosfatemia legata all’X: via libera a burosumab Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

