I due mandati mai in discussione. Di Maio perde la faccia (Di domenica 16 agosto 2020) Luigi Di Maio non ha dubbi: la regola dei due mandati non è mai stata in discussione. Sembrano passati secoli ma questa dichiarazione risale solo allo scorso 21 novembre. Intervistato da Myrta Merlino a "L'Aria che Tira", Di Maio ribadisce con convizione che "stare in quei palazzi ti cambia, per questo è bene tornare a essere un cittadino qualunque dopo aver fatto politica". Visto com'è andata a finire la vicenda Raggi e la sua ricandidatura in Campidoglio, le cose sono ben diverse. Qui gli unici ad aver perso la faccia sono proprio loro, i Cinque Stelle... Leggi su iltempo

