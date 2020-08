Gara F1 GP Spagna Barcellona 2020 oggi in tv: orario e diretta streaming (Di domenica 16 agosto 2020) Al Circuit de Catalunya è tutto pronto per il Gran Premio di Spagna, sesta Gara del Mondiale 2020 di Formula 1. In terra catalana, alle ore 15:10, proseguirà il campionato della classe regina con Lewis Hamilton, leader della classifica piloti, che scatterà dalla pole position con Valtteri Bottas al suo fianco e con Max Verstappen pronto ad attaccare dalla terza posizione. La Ferrari, invece, è chiamata alla rimonta con Charles Leclerc nono e Sebastian Vettel undicesimo. La Gara del GP di Spagna verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso Sky Go e Now Tv. La Gara sarà visibile anche su TV8 in differita a partire dalle ore 19:00. GP Spagna ... Leggi su sportface

