Formula 1 – Hamilton prende il largo, Verstappen scavalca Bottas: la classifica piloti dopo il GP di Spagna (Di domenica 16 agosto 2020) Un’altra vittoria che permette a Lewis Hamilton di allungare nella classifica piloti, dove il britannico adesso comanda con ben 37 punti di vantaggio su Max Verstappen, riuscito in Spagna a superare Valtteri Bottas. Ogni settimana che passa, il campione del mondo aumenta il proprio gap sui diretti inseguitori, avvicinandosi a grandi passi verso il settimo titolo in carriera. Ecco la nuova classifica aggiornata dopo il Gran Premio di Spagna: 1. L. Hamilton 132 punti 2. M. Verstappen 95 3. V. Bottas 89 4. C. Leclerc 45 5. A. Albon 40 6. L. Stroll 40 7. L. Norris 39 8. S. Perez 32 9. C. Sainz 23 10. D. Ricciardo 20 11. E. Ocon 16 12. S. Vettel 16 13. P. Gasly 14 14. N. ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : HAMILTON TORNA ALLA VITTORIA Bottas si arrende a Verstappen I risultati ? - ferruccio1958 : RT @SkySportF1: HAMILTON TORNA ALLA VITTORIA Bottas si arrende a Verstappen I risultati ? - jermann_kurt : RT @monica_vecchi: Formula 1, GP di Spagna 2020: a Barcellona vince Hamilton, Vettel 7°. Ritiro Leclerc | Sky Sport - fainformazione : Formua 1, il solito Hamilton primo anche nel Gran Premio di Spagna Il circuito di Barcellona e Catalogna, per le… - fainfosport : Formua 1, il solito Hamilton primo anche nel Gran Premio di Spagna Il circuito di Barcellona e Catalogna, per le… -