Ferragosto: grandi protagonisti i picnic e le grigliate all’aria aperta (Di domenica 16 agosto 2020) Sono 27,4 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere il weekend di Ferragosto fuori casa, tra quanti si sono recati da parenti e amici, chi è andato in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita in giornata e lasciarsi alle spalle le preoccupazioni legate alla pandemia: è quanto emerge dal bilancio stilato dalla Coldiretti dal quale si evidenzia che grandi protagonisti grazie al bel tempo sono i picnic e le grigliate all’aria aperta ma non è mancato chi ha scelto di trascorrere l’appuntamento al ristorante o in agriturismo che registra circa 400mila presenze. Il weekend di Ferragosto – sottolinea la Coldiretti – resta il momento clou delle vacanze degli italiani che nell’anno ... Leggi su meteoweb.eu

Tg3web : Venezia, stop alle Grandi navi per tutto il 2020, Da anni è polemica sui giganti del mare che arrivano sin dentro i… - StampaTorino : Il weekend di Ferragosto regala otto grandi cantieri stradali nella Città metropolitana - Elisabe94838092 : RT @Solocarmen1: Mio nonno con grandi sacrifici compro’ questa proprietà nel 1932. Oggi 90 anni dopo i pronipoti ancora la riempiono di am… - ariolo_orazio : RT @Solocarmen1: Mio nonno con grandi sacrifici compro’ questa proprietà nel 1932. Oggi 90 anni dopo i pronipoti ancora la riempiono di am… - Joridpujolandia : RT @TrastevereRM: I #COLORI del #FERRAGOSTO. Ferragosto deriva dalla locuzione latina Feriae Augusti(riposo di Augusto);aveva lo scopo di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto grandi Il weekend di Ferragosto regala otto grandi cantieri stradali nella Città metropolitana La Stampa Allarme nel Lazio, 58 contagi: "Ai livelli di maggio, riapertura scuole a rischio"

Occorre il rispetto delle misure di prevenzione, lo stop agli assembramenti e l'uso di mascherine nei luoghi di maggior frequentazione ... mentre i nostri operatori trascorrono il Ferragosto e fare ...

“Tripletta” del Bologna che dimostra di esserci ancora

Bologna doveva dimostrare di “esserci” ancora, Parma di poter inseguire una delle prime due posizioni. I campioni d’Italia della Unipol Sai riescono – sia pure a fatica in alcuni passaggi – a far prop ...

Occorre il rispetto delle misure di prevenzione, lo stop agli assembramenti e l'uso di mascherine nei luoghi di maggior frequentazione ... mentre i nostri operatori trascorrono il Ferragosto e fare ...Bologna doveva dimostrare di “esserci” ancora, Parma di poter inseguire una delle prime due posizioni. I campioni d’Italia della Unipol Sai riescono – sia pure a fatica in alcuni passaggi – a far prop ...