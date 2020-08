Coronavirus, 24 positivi in una casa di cura a Roma (Di domenica 16 agosto 2020) Questa mattina a Roma sono state individuate 24 persone positive al Coronavirus in una casa di cura. Si tratta della struttura della Ancelle Francescane del Buon Pastore di via Vallelunga. Lo ha reso noto l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, che in una nota ha spiegato che “la Asl Roma 1 sta svolgendo l’indagine epidemiologica e predisponendo gli eventuali trasferimenti dalla struttura”. “Si stanno verificando – prosegue la nota – il rispetto delle prescrizioni ed è stata data indicazione alla struttura di tenere costantemente informati i familiari dei pazienti. Verifiche in corso su tutta la struttura che è stata posta in isolamento”. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

