Calciomercato Sassuolo: Ayhan, si attende ufficialità e comunicato (Di domenica 16 agosto 2020) Calciomercato Sassuolo, in arrivo Ayhan, i neroverdi presto faranno un comunicato per ufficializzare l’arrivo del nazionale turco. Calciomercato Sassuolo, in arrivo Ayhan, i neroverdi presto faranno un comunicato per ufficializzare l’arrivo del nazionale turco. SCOGLIO SUPERATO- Come riporta Tmw, superato lo scoglio Fortuna Dusseldorf che, nelle ultime due settimane, lasciava intendere che il pagamento della clausola rescissoria da 2 milioni di euro da versare il 31 luglio. fosse arrivato in ritardo. Si attende il comunicato del club. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

GIUSPEDU : RT @BombeDiVlad: ? UFFICIALE - #Ayhan è un nuovo giocatore del #Sassuolo ?? Il comunicato #LeBombeDiVlad #LBDV #SerieA #Calciomercato htt… - sportli26181512 : Sassuolo, UFFICIALE: preso Ayhan dal Fortuna Dusseldorf: Ora è ufficiale, Kaan Ayhan è un nuovo giocatore del...… - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ? UFFICIALE - #Ayhan è un nuovo giocatore del #Sassuolo ?? Il comunicato #LeBombeDiVlad #LBDV #SerieA #Calciomercato htt… - FilippoRubu00 : UFFICIALE, il #Sassuolo si aggiudica le prestazioni sportive del difensore Kaan #Ayhan ???? a titolo definitivo dal… - BombeDiVlad : ? UFFICIALE - #Ayhan è un nuovo giocatore del #Sassuolo ?? Il comunicato #LeBombeDiVlad #LBDV #SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Calciomercato Sassuolo: come può cambiare il futuro di Filippo Romagna Sassuolonews.net Calciomercato Sassuolo: Ayhan, si attende ufficialità e comunicato

Calciomercato Sassuolo, in arrivo Ayhan, i neroverdi presto faranno un comunicato per ufficializzare l’arrivo del nazionale turco. Calciomercato Sassuolo, in arrivo Ayhan, i neroverdi presto faranno u ...

Sassuolo, UFFICIALE: preso Ayhan dal Fortuna Dusseldorf

Ora è ufficiale, Kaan Ayhan è un nuovo giocatore del Sassuolo: il club neroverde comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Fortuna Dusseldorf il difen ...

Calciomercato Sassuolo, in arrivo Ayhan, i neroverdi presto faranno un comunicato per ufficializzare l’arrivo del nazionale turco. Calciomercato Sassuolo, in arrivo Ayhan, i neroverdi presto faranno u ...Ora è ufficiale, Kaan Ayhan è un nuovo giocatore del Sassuolo: il club neroverde comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Fortuna Dusseldorf il difen ...