Vodka Siberiana /7 – Ti mancherò (Di sabato 15 agosto 2020) Il capitano della flotta russa era severo e aitante come un personaggio dostoevskijano, compromesso dal male, deducevi, senza alcuna ragione realistica. Era una fantasia. Il male non era precisamente la perdizione, era soltanto un passaggio, dunque non è esatto chiamarlo “il male”, il male, vuoto noiosissimo nella crudeltà che replica se stessa, nell’ovvietà, era la prova dentro cui smarrirsi. E poi c’era l’altro passaggio, il più commovente, la raggiera luminosa, dentro finiva a rifulgere ogni deviazione, trasformata in un fragilissimo ravvedimento, ma bastava a contemplare un fatto misterioso. L’uomo nella sua caduta era un fatto misterioso, quel che accadeva dopo ancora di più. Avete mai visto un uomo risplendere nella brevissima resurrezione, alla fine del sentiero costellato da piccole croci? Tu sì. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Attraversi il grande parcheggio, indossi ballerine dorate con la punta usurata. Indovini la presenza mansueta della donna. Aspetta il polacco che esercita l’abilissima virtù di viver d’espedienti. Tom ...

La creaturina somigliava a Joyce Carol Oates. Aveva un viso piccolo e scarnificato, come ignaro della corruttibilità. Aveva sempre freddo, era una mistica, presumi. C’era in lei qualcosa di sovrumano.

