Ultime Notizie Roma del 15-08-2020 ore 11:10 (Di sabato 15 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio Gioele il figlio di 4 anni Viviana Parisi la dj trovata sabato senza vita tra i boschi di Caronia Messina potrebbe essere morto nell’incidente avvenuto in autostrada e che ha preceduto la scomparsa della donna e del bambino in via Torino non escludo infatti che la 43enne dopo l’incidente abbia nascosto il corpo del piccolo e si sia poi suicidato parliamo ora di coronavirus 574 nuovi casi in Italia nelle Ultime 24 ore lo rivela l’ultimo aggiornamento del Ministero della Salute secondo cui i decessi sono tre i casi totali sono quindi saliti a 252809 mentre li attualmente positivi sono 14209 i ricoverati con sintomi sono 771 stabili le terapie Intensive con 56 pazienti in Veneto e in Lombardia gli incrementi ... Leggi su romadailynews

FiorellaMannoia : Il virus siamo noi. Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti - La Stampa - Ultime… - fanpage : Coronavirus. Le loro condizioni sono critiche, sono tutti ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni - fanpage : Tornavano dalla Lombardia. Un'intera famiglia positiva al Covid - giulio_galli : RT @fanpage: Le condizioni di salute della ragazza di Palermo risultata positiva al #Covid_19 dopo essere tornata da un viaggio a Malta si… - fanpage : Allerta #coronavirus in Veneto. Salgono nella notte i contagi -