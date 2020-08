Tragica rissa a Bastia Umbra, investito e ucciso un 24enne (Di sabato 15 agosto 2020) E' finita in tragedia una rissa notturna tra giovani a Bastia Umbra, in provincia di Perugia: un 24enne di Spoleto è morto dopo esser stato prima malmenato e poi investito per due volte dall'auto della comitiva rivale, nei pressi di un locale vicino al Palasport Giontella. I due gruppi di ragazzi, per motivi ancora da accertare, si sono affrontati in un parcheggio alle 3 del mattino di Ferragosto. Ad avere la peggio è stato il 24enne che, ancora a terra per i calci e i pugni ricevuti, è stato investito da un'auto in fuga. Almeno due degli aggressori sarebbero stati fermati e sono stati interrogati dai carabinieri della compagnia comando di Assisi. L'autopsia dovrà chiarire le cause della morte del giovane e se questa fosse precedente ... Leggi su agi

Spoleto sotto choc per Filippo, investito e ucciso dopo una rissa: interrogatori in corso LE REAZIONI

Spoleto è sotto choc per l'assurda morte di Filippo Limini, il 25enne investito nei pressi di un locale di Bastia Umbra dopo una rissa. Il giovane, stando a quanto i carabinieri stanno ricostruendo in ...

