Sconcerti confessa: “non conosco Osimhen” (Di sabato 15 agosto 2020) Mario Sconcerti sul Corriere della Sera ha dato i voti agli acquisti più interessanti fatti fino ad ora nel mercato della Serie A, partendo ovviamente dall’affare clou di Kulusevski alla Juve. Per quanto riguarda l’arrivo di Victor Osimhen al Napoli Sconcerti non si sbilancia, anzi confessa conosco poco Osimhen al di là dei video di propaganda Ma di notizie in giro su di lui ce ne sono e tante Tutti mi dicono sia un formidabile contropiedista, questi nigeriani che partono dal fisico ma hanno sul campo il tempo corretto per sfruttare classe e rapidità. L'articolo Sconcerti confessa: “non conosco Osimhen” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

