Qualifiche GP Spagna 2020, Bottas: “Complimenti ad Hamilton, difficile stargli vicino” (Di sabato 15 agosto 2020) “Bisogna fare i complimenti a Lewis come sempre, ha fatto il giro che doveva fare, soprattutto nel terzo settore. Io sono riuscito a migliorarmi ma non è stato sufficiente, seppur come team sia un un ottimo risultato. Penso che avremo la migliore opportunità possibile in partenza, ho il passo giusto, ma sarà difficile star vicino ad Hamilton: dovrò cercare di superarlo in curva 1“. Valtteri Bottas ha così analizzato il secondo posto conquistato durante le Qualifiche del Gran Premio di Spagna 2020, dietro al compagno di scuderia Lewis Hamilton, pilota dalle eccezionali capacità. Il finlandese ha elogiato il britannico, come sopra riportato, proponendo successivamente una visione personale su possibili strategie da ... Leggi su sportface

