Probabili formazioni Bayern Monaco-Lione: semifinale Champions League 2019/2020 (Di sabato 15 agosto 2020) Le Probabili formazioni di Bayern Monaco-Lione, match della seconda semifinale di Champions League 2019/2020 in programma alle 21:00 di martedì 19 agosto. Un match tra la favorita numero 1 e la sorpresa di questa edizione. Dopo l’8-2 inflitto al Barcellona nel clamoroso quarto di finale di Lisbona, Lewandowski e compagni non vogliono fermarsi. Di fronte ora c’è la squadra di Garcia a caccia di una finale che avrebbe il sapore di impresa storica. Bayern Monaco – Confermata in blocco l’undici visto contro il Barcellona. L’unico dubbio riguarda la trequarti: Gnabry o Coutinho? Dopo la doppietta, l’ex blaugrana aumenta le sue chance di ... Leggi su sportface

