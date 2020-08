Nba, ultima notte prima dei playoff con tanto turnover. Ma che spavento per Derrick Jones Jr! (Di sabato 15 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Gazzetta_NBA : #Nba Ultima notte con tanto turnover. Ma che spavento per #DerrickJonesJr! - sportface2016 : #NBA Indiana e Houston si guadagnano il 4° posto nelle rispettive Conference, vittorie per Toronto e Philadelphia… - MrOMalleyAlley : RT @NBAItalia: ???? BELI! 16 PTS (6/11 FG - 54.5% | 3/6 3-PT - 50.0%) per @marcobelinelli nell'ultima partita stagionale degli @spurs! #Who… - Laura170178 : RT @NBAItalia: ???? BELI! 16 PTS (6/11 FG - 54.5% | 3/6 3-PT - 50.0%) per @marcobelinelli nell'ultima partita stagionale degli @spurs! #Who… - fvanetti : Nba, San Antonio Spurs fuori dai playoff dopo 22 anni (e 5 titoli): così è caduta l’ultima certezza dello sport mon… -