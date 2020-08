Motogp, pole per Vinales in Austria con Rossi dodicesimo: Dovizioso lascia la Ducati (Di sabato 15 agosto 2020) Maverick Vinales su Yamaha ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’Austria classe Motogp. Parte in seconda posizione Jack Miller su Ducati Pramac davanti al leader del mondiale, il francese... Leggi su feedpress.me

SkySportMotoGP : TOP GUN PAZZESCO IN QUALIFICA! (?? #QP) Ed è stato un grande duello Yamaha-Ducati Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : .@polespargaro primo con scivolata: ma che passo gara! ???? #FP4 #VR46 e Dovi sono subito dietro! Il LIVE delle Qua… - SkySportMotoGP : A Spielberg è il momento di decidere la griglia: il live di FP4 e Qualifiche della #MotoGP #AustrianGP ????… - teletext_ch_it : Moto: pole di Vinales nelle MotoGP - clikservernet : MotoGp, Vinales conquista la pole nel Gp d’Austria. Seguono Miller e Quartararo. Dovizioso quarto -