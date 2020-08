Manchester City-Lione, Guardiola: “Siamo delusi, non si possono commettere questi errori” (Di sabato 15 agosto 2020) Terza eliminazione consecutiva ai quarti di finale per Pep Guardiola.Sul campo dell'Estadio José Alvalade è andata in scena la sfida tra il Manchester City e il Lione, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale di Champions League: con un sorprendente risultato, i francesi hanno vinto 3 a 1 grazie alla doppietta di Dembélé e il gol di Cornet eliminando gli inglesi e volando in semifinale dove affronteranno il Bayern Monaco.Al termine del match il tecnico degli inglesi, Pep Guardiola, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando così la sconfitta dei suoi uomini: "In partite come queste non puoi commettere questi errori. Si adesso siamo delusi, ... Leggi su mediagol

