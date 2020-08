M5S e Pd, via libera alle nozze con i Dem. È caduto il muro di Bibbiano (Di sabato 15 agosto 2020) Arriviamo sempre dopo i tedeschi. E stavolta dobbiamo accontentarci del crollo del muro di Bibbiano, che ormai separava solo virtualmente Pd e Cinque stelle. La guerra frontale era già finita col Conte 2, ora sono entrati nell'alcova, il matrimonio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio – che resta il capo vero dei Cinque stelle – si è celebrato sulla piattaforma Rousseau. Il leader del Pd può essere soddisfatto dell'operazione. Lega a sé i grillini, o almeno la parte che accetterà la museruola dell'alleanza e squaglierà Matteo Renzi, che ridurrà definitivamente a cespuglio. Sembra la rinascita dell'Unione di Romano Prodi, con tanti piccoli alleati. E del resto nelle regionali di settembre la quantità di liste che i candidati di sinistra hanno ... Leggi su iltempo

