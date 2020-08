L’Isis ha occupato una città in Mozambico. Ed è un grosso problema per l’Italia (Di sabato 15 agosto 2020) Roma, 15 ago – L’offensiva è iniziata il 5 agosto, quando un cospicuo gruppo di jihadisti ha attaccato tre villaggi a circa dieci chilometri da Mocimboa da Praia, città costiera nel nord-est del Mozambico. Il metodo utilizzato è stato purtroppo quello classico dei tagliagole: violenze nei confronti degli abitanti, case saccheggiate e diverse persone rapite. Poi, il giorno successivo è iniziato l’assalto alla periferia della città e il 9 agosto, stando a quanto riferito dai media locali, i jihadisti hanno occupato buona parte di Mocimboa e alcune strade circostanti. Il 12 agosto i miliziani sono riusciti a occupare il porto e le forze armate del governo sono fuggite a causa delle scarse munizioni a disposizione per contrastare l’attacco. L’esercito ha inviato due elicotteri e nei giorni ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : L’Isis occupato La geografia dello Stato Islamico, ecco chi sono gli alleati dell'Isis L'Huffington Post