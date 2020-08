L'assessore alla sanità del Lazio: 'Troppi casi, si rischia la riapertura delle scuole' (Di sabato 15 agosto 2020) Alessio D'Amato, assessore alla sanità alla Regione Lazio, ha ribadito la preoccupazione già espressa da Ranieri Guerra, ossia che se la curva continua a crescere non sarà possibile aprire le scuole ... Leggi su globalist

rtl1025 : ?? 'Sono arrivate all'Istituto #Spallanzani le prime dosi del #vaccino 'made in Italy' e dal 24 agosto siamo pronti… - rtl1025 : ?? 'Ho appena appreso dai sanitari dell'Asp di Ragusa che a #Pozzallo altri 64 #migranti ospiti dell'hotspot sono ri… - RosariaM6 : Come volevasi dimostrare... 'Siamo tornati ai livelli di maggio, se continua così si rischia di pregiudicare l’aper… - Sabina1956 : @bepiborsari Solo la faziosità può far concepire simili brutture. Un epidemiologo (fra l'altro è stato in tv tanto… - bepiborsari : @Sabina1956 Forse bisogna citofonare a quel genio di Lopalco che è passato da epidemiologo capo della task force de… -