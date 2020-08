"Inter, puoi vincere in Europa. E punto su Pirlo" (Di sabato 15 agosto 2020) L'Intervista a Daniele Adani: "Shakhtar tosto, ma vedo i nerazzurri in crescita". Sul neotecnico juventino: "Andrea ha ambizione e idee". Leggi su quotidiano

Inter : ??? | #INTERPODCAST Puoi ascoltare la storia di @Evarbecca in nerazzurro su queste piattaforme! ???? Spreaker:… - alebeldi : @AlexDeMartin2 @Jacob51768494 @Paolo_Bargiggia @BresciaOfficial @Inter @juventusfc Non stavamo parlando dell’aspett… - be_jko : Leo non andare all' Inter ?? Non puoi abbandonare ora... #messi @FCBarcelona - guiegydio : Ora puoi annunciare Messi, @Inter. - GregoryCassaz : Ok @messiIioneI puoi venire all’@Inter ! ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter puoi "Inter, puoi vincere in Europa. E punto su Pirlo" Quotidiano.net Dybala agita l’estate della Juventus, Tonali e Kanté obiettivi Inter, Milan su Aurier

È un’estate strana quella del calcio, corta e stretta, in cui il tempo stringe, ma per assurdo si dilata. Ufficialmente il mercato scatterà il primo settembre e diciotto giorni dopo, con le trattative ...

Vento e onde, sette interventi di salvataggio in mare a Lignano. Tempesta di sabbia a Grado

Salvate della Guardia Costiera di Lignano Sabbiadoro 17 persone. Tanti i soccorsi in mare anche nell'isola. Problemi anche nelle province di Udine e Pordenone LIGNANO. È stato un pomeriggio complicato ...

