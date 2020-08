Infernetto. Scappa all’alt della polizia: prima l’inseguimento a folle velocità, poi l’aggressione a calci e pugni agli agenti (Di sabato 15 agosto 2020) Ha cercato di eludere il posto di controllo della polizia del Commissariato di Ostia, posizionato su viale di Castelporziano, ma la sua manovra non è sfuggita agli agenti, che gli hanno intimato l’alt. Ma l’uomo, invece di fermarsi, ha accelerato, cercando di darsi alla fuga. I poliziotti sono quindi saliti a bordo e hanno iniziato un inseguimento a folle velocità per le strade dell’Infernetto. E’ successo nel pomeriggio di ieri, 14 agosto, verso le ore 17:15. A inseguire l’uomo, un 48enne romano con vari precedenti di polizia gli agenti del Reparto prevenzione crimine. L’INSEGUIMENTO PER LE STRADE DEL QUARTIERE L’uomo ha provato a Scappare a tutta velocità, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Infernetto – Un inseguimento senza respiro sul filo dei 120 all’ora tra le vie del quartiere per bloccare un 48enne che scappava perché privo di assicurazione auto. E con sé aveva anche una dose di co ...

