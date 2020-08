Il Papa: serve poco andare sulla Luna se poi non siamo fratelli sulla Terra (Di sabato 15 agosto 2020) 'serve poco andare sulla Luna se non viviamo da fratelli sulla Terra'. Lo afferma il Papa all'Angelus di Piazza San Pietro, aggiungendo: 'Oggi nell'Assunzione di Maria in Cielo, celebriamo una grande ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Il Papa: serve poco andare sulla Luna se poi non siamo fratelli sulla Terra #papa - AsimplyNico : 'Serve a poco andare sulla Luna se non viviamo da fratelli sulla Terra' Papa Francesco. #buonferragosto - LeoTricarico_ : RT @MediasetTgcom24: Il Papa: serve poco andare sulla Luna se poi non siamo fratelli sulla Terra #papa - DarkSecretLavy : “ Serve poco andare sulla luna...se non viviamo da fratelli sulla terra. “ Papa Francesco - advictoriam7 : Il Papa: 'Serve poco andare sulla Luna se poi non siamo fratelli sulla Terra' Ma levati vah -