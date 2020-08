Il libro di Meena Kandasamy: «Essere femministe e forti non basta a proteggersi dalla violenza» (Di sabato 15 agosto 2020) Sopravvivere alla violenza, prima psicologica, poi fisica, poi sessuale e, infine, riproduttiva. Subire le minacce di morte. E trovare la forza di scappare, nonostante la contrarietà del contesto sociale e della famiglia. È la vicenda autobiografica raccontata dalla poetessa, scrittrice e traduttrice indiana Meena Kandasamy nel libro «Ogni volta che ti picchio» («When I hit you: Or, a Portrait of the Artist as a Young Wife»), che è il suo secondo romanzo. Nel 2011, l’autrice è stata sposata per poco tempo – quattro mesi – con un professore marxista che si scopre essere un uomo violento. «Sono andata alla polizia in India», ha raccontato in un’intervista al quotidiano inglese The Guardian. «Ho raccontato la mia vicenda in nove pagine, ho detto letteralmente tutto quello che mi era successo. L’ufficiale è stato davvero gentile e mi ha detto: “Hai scritto un romanzo!”». Leggi su vanityfair

