Guardiola: “In Champions devi essere perfetto, noi non lo siamo stati. Vi spiego le mie scelte” (Di sabato 15 agosto 2020) È un Guardiola profondamente rammaricato quello che ai microfoni di Sky Sport deve commentare la debacle contro il Lione che costa al City l’eliminazione dalla Champions League: “Un giorno supereremo questo scoglio nei quarti di finale. In questo tipo di competizioni devi essere perfetto, la verità è che abbiamo sbagliato molto, nei momenti chiave. Non credo che siamo stati timorosi nella prima parte di gara”. Un commento poi su alcune scelte di formazione: “La formazione iniziale? Abbiamo provato a coprire i nostri punti deboli, invece sono emersi i loro punti forte coperto i punti deboli”. Foto: Twitter Guardiola L'articolo Guardiola: “In Champions ... Leggi su alfredopedulla

