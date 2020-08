Graace – ‘Body Language’ il singolo di debutto (Di sabato 15 agosto 2020) La giovane cantautrice Graace pubblica il nuovo singolo dal titolo “Body Language”. Ispirato da un viaggio in Thailandia, “Body Language” è dotato di un paesaggio sonoro inebriante. Ritmi ricchi di bassi e ritmi fluidi mostrano un lato più ottimista del suono dei Graace, uno straordinario contrasto con la delicata vulnerabilità del singolo precedente “Hard To Say”. La traccia trova il suo culmine scintillante in un contagioso ritornello pop che attira l’attenzione sulla voce meravigliosamente accattivante di Graace. Parlando della canzone e del suo soggiorno in Thailandia, l’artista ne parla così: “Sono stata così ispirata dalle persone lì. Una notte che non dimenticherò mai è stata ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

SpettacoloDaily : ?? Voglia di musica nuova per questo #Ferragosto? La giovane #Graace ha pubblicato il singolo #BodyLanguage -

Ultime Notizie dalla rete : Graace ‘Body TeleRicordi... le secchiate di Non è la Rai? TVblog.it