Formula 1 – Leclerc insoddisfatto: “perdiamo performance, non sarà una gara facile” (Di sabato 15 agosto 2020) Tante buone sensazioni in questo inizio di weekend in Catalogna, ma poi solo una 9ª posizione rimediata nelle qualifiche del Gp di Spagna per Charles Leclerc. Un risultato che, come confermato ai microfoni di Sky Sport, non soddisfa il monegasco: “non sono contento oggi. Abbiamo iniziato bene le qualifiche, ma più andava avanti più perdevamo performance. L’anteriore non girava, perdevamo performance. Dobbiamo analizzare questo aspetto e capire perchè è successo. Nella mia testa resto ottimista, ma domani non sarà facile. Dalla 11ª posizione in poi partiranno con gomme diverse. Non sarà una gara facile ma tutto è possibile“.L'articolo Formula 1 – Leclerc insoddisfatto: ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : HAMILTON, CHE POLE! ?? Bottas non riesce a batterlo, indietro Leclerc I risultati ?? - SvSport1 : Formula 1. Rosso ancora opaco per la Ferrari nelle qualifiche di Spagna, nono il monegasco Leclerc - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Leclerc e Vettel commentano la pole #Formula1 #SpanishGP - sportli26181512 : Formula 1, Leclerc: 'Problemi all'anteriore, non sono contento ma resto ottimista': Charles Leclerc commenta il non… - Gazzetta_it : Leclerc e Vettel commentano la pole #Formula1 #SpanishGP -