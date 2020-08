Covid: Immuni e le App degli altri, contro il virus ma a passi troppo lenti (Di sabato 15 agosto 2020) Immuni e simili non sono la panacea. Possono servire un po’. E nel tempo serviranno un po’ di più. Ma, come insegna la Germania, quello che serve davvero è un efficiente sistema sanitario, una leadership competente ed equilibrata, una popolazione fiduciosa Leggi su ilsole24ore

Twiperbole : C’è una cosa che puoi fare per aiutare te stesso e la comunità in cui vivi a contrastare il #coronavirus: scarica l… - PaolaPisano_Min : L'isola di Capri raccomanda a residenti e turisti di dotarsi dell'app Immuni. Grazie ai Sindaci e alle Giunte dei C… - ve10ve : RT @FinoAllaFine___: Una ragazza giovanissima di Palermo adesso si trova in terapia intensiva dopo essere risultata positiva al Covid. Pen… - ve10ve : RT @sole24ore: Covid:?Immuni e le App degli altri, contro il virus ma a passi troppo lenti - sole24ore : Covid:?Immuni e le App degli altri, contro il virus ma a passi troppo lenti -

