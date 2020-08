Coronavirus Malta, 72 positivi in un giorno: record contagi (Di sabato 15 agosto 2020) Se nello stesso arco di tempo 20 persone sono guarite, afferma Malta Today, il numero totale dei positivi attuali è 557. L'aumento giornaliero dei casi ha spinto i medici maltesi ad accusare il ... Leggi su quotidianodiragusa

fanpage : Le condizioni di salute della ragazza di Palermo risultata positiva al #Covid_19 dopo essere tornata da un viaggio… - SkyTG24 : Il governo ha disposto #test e #tamponi anti-#Coronavirus all'arrivo per chi entra in Italia da Croazia, Spagna, Gr… - RegLombardia : #coronavirus, #vademecum per chi rientra in #Lombardia da #Spagna, #Grecia #Malta e #Croazia. #Obbligatorio… - markgmm : Coronavirus Lazio, 45 nuovi casi: 22 positivi dall'estero, 13 giovani tornati da Grecia, Malta, Spagna e Croazia… - RobRe62 : RT @RegLombardia: ?? Ordinanza regionale n. 597 del 15 agosto. A seguito dell'ordinanza del ministro della salute, ecco le disposizioni regi… -