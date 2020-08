Conte favorisce il padre della compagna? Niente macchina del fango, aveva patteggiato e ha chiesto la revoca (Di sabato 15 agosto 2020) Il 13 agosto 2020 alle ore 17:38 la giornalista Maria Giovanna Maglie pubblica un tweet in cui sostiene che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe aiutato il padre della compagna per i suoi problemi legali: Hai un albergo 5stelle a Roma non versi i soldi della tassa di soggiorno,,ti tieni 2milioni,e’ #peculato,reato penale. Ma sei il padre della compagna di #Giuseppi,nell’ultimo decreto tra #266articoli una manina amica lo trasforma, da penale a solo sanzione. Prima di procedere è bene leggere l’articolo de Il Giornale del 6 giugno 2019 per scoprire che Cesare Paladino, padre della compagna di Conte, aveva ... Leggi su open.online

huntersi933 : Quante polemiche sterili, lei se lo può permettere con i soldi che suo padre ha truffato e Conte con una leggina lo… - ro0715lannes : @lorenzotosa Come Conte che há fatto una legge che favorisce al quasi suocero. -

Ultime Notizie dalla rete : Conte favorisce Tunnel nello Stretto e Recovery fund: Conte favorisce le lobby del Nord e prova a scippare nuovamente il Sud L'Ecodelsud.it Inter D’Ambrosio: “Con lo Shakhtar partiremo alla pari, nessuna favorita”

INTER D’AMBROSIO – Intervistato da “Sky Sport“, Danilo D’Ambrosio ha parlato in vista della seminfiale di Europa League tra l’Inter e lo Shakhtar Donetsk, in programma lunedì sera. Così il terzino des ...

È Grillo il vincitore della rivoluzione d’agosto. La bussola di Ocone

La rivoluzione del 14 agosto del Movimento 5 Stelle si è compiuta. Ne esce sconfitto Giuseppe Conte, mentre a uscirne vincitore è sicuramente Beppe Grillo. La bussola di Corrado Ocone I Cinque Stelle ...

INTER D’AMBROSIO – Intervistato da “Sky Sport“, Danilo D’Ambrosio ha parlato in vista della seminfiale di Europa League tra l’Inter e lo Shakhtar Donetsk, in programma lunedì sera. Così il terzino des ...La rivoluzione del 14 agosto del Movimento 5 Stelle si è compiuta. Ne esce sconfitto Giuseppe Conte, mentre a uscirne vincitore è sicuramente Beppe Grillo. La bussola di Corrado Ocone I Cinque Stelle ...