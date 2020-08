Contagi in aumento: 629 nuovi casi In Veneto +120, +94 in Lombardia (Di sabato 15 agosto 2020) Sono 629 i nuovi Contagi da coronavirus in Italia nel giorno di Ferragosto. Ieri i nuovi casi erano 574. Il totale dei casi totali sale ora a 253.438. In Veneto, +120,, Lombardia, +94, e Emilia ... Leggi su leggo

Virus in Basilicata, contagi in aumento: chiuse tutte le discoteche, quarantena per chi torna dall'estero Il Messaggero Coronavirus in Italia, boom di nuovi contagi: sono 629, quattro i decessi. Lazio: dati come a maggio, a rischio riapertura delle scuole

