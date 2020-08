Condò: Per me quello della Juve è stato un grande tradimento - Calcio (Di sabato 15 agosto 2020) La storica firma della Gazzetta a Rete sport aggiunge: 'il Napoli si è arreso al giocatore più forte del mondo, mentre l'Atalanta stava compiendo un'impresa, perché il PSG è più forte; La Roma mi ha ... Leggi su sportevai

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Champions, Condò: 'Per la Juventus si può parlare di un grande tradimento' - TUTTOJUVE_COM : Champions, Condò: 'Per la Juventus si può parlare di un grande tradimento' - elturro666 : Cambiasso: 'Per gli spettatori...' Condò: 'È divertentissimo' Spero che fossero ironici, perché solo un tifoso del… - oceanvluke : Pazzesko Condò che fa il paragone con le Nozze Rosse per parlare di questa partita -

Ultime Notizie dalla rete : Condò Per