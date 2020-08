Bielorussia: Lukashenko, voglio parlare con Putin (Di sabato 15 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 15 AGO - Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha espresso la volontà di parlare con il leader russo Vladimir Putin. "L'aggressione contro di noi sta montando. Dobbiamo ... Leggi su corrieredellosport

chiaragribaudo : In #Bielorussia centinaia di donne manifestano contro la violenza del regime di #Lukashenko e per chiedere traspare… - Ettore_Rosato : In #Bielorussia Lukashenko ha dichiarato guerra al suo popolo, questa non è democrazia. Inconcepibile che l’Europa… - 6000sardine : #Bielorussia Per il quinto giorno migliaia di manifestanti occupano pacificamente le vie della città, Le immagini… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Proteste in Bielorussia, Lukashenko: 'Voglio parlare con Putin' #lukashenko - MediasetTgcom24 : Proteste in Bielorussia, Lukashenko: 'Voglio parlare con Putin' #lukashenko -