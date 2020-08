Andrea Dovizioso lascia la Ducati. Il manager: “Non ci sono le condizioni per continuare” (Di sabato 15 agosto 2020) Andrea Dovizioso lascerà la Ducati alla fine della stagione. La decisione del pilota di Forlimpopoli è stata comunicata dal suo manager, Simone Battistella: “Non riteniamo ci siano le condizioni per continuare con la Ducati. Le intenzioni di Andrea è di continuare a correre naturalmente se troverà un programma e una proposta adeguata per faro. Non abbiamo mai parlato in concreto di parte economica finora, non ci sono state proposte o negoziazioni”. La decisione, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport, “l’ha presa il pilota” che “preferisce fermarsi, essere sereno e concentrarsi sul campionato le gare e togliere questo disturbo di mezzo, perché sta diventando pressante il rinnovo e la ... Leggi su ilfattoquotidiano

