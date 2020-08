Ancora novità per CoD Black Ops Cold War: uscita a breve, Guerra Fredda confermata (Di sabato 15 agosto 2020) Pare proprio che sarà CoD Black Ops Cold War il nuovo capitolo della celebre saga di sparatutto in prima persona edita da Activision. La stessa che, dopo un lungo periodo di sbandamento creativo, ha trovato nuova linfa con le sue ultime uscite, andando ad incarnarsi nell'apprezzato soft reboot di Call of Duty Modern Warfare e soprattutto nella sua Battaglia Reale gratuita, vale a dire Call of Duty Warzone, entrambi arrivati alla Stagione 5. Se è vero che da mesi si parla del prossimo episodio - che dovrebbe essere realizzato dai ragazzi di Treyarch -, allo stesso modo sono stati proprio quelli attuali a fornire tutta una serie di anticipazioni in tal senso, grazie a vari puzzle in game da risolvere per svelare indizi sull'ambientazione del futuro CoD. Non solo, sul sito ufficiale e sull'account Twitter di Call of Duty sono apparsi dei ... Leggi su optimagazine

