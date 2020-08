Xbox Series X fuori dalla console war. 'Quante console vendiamo rispetto agli altri? Non è il nostro approccio' (Di venerdì 14 agosto 2020) Microsoft con la sua Xbox Series X opterà per un approccio totalmente diverso per competere con PlayStation 5. A differenza di molti fan, che sperano in una sorta di console war tra le due potenze, Phil Spencer ha dichiarato che non sarà quella l'arma.Durante la discussione nell'ultimo episodio di Animal Talking, il boss di Xbox, ha affermato che se Microsoft volesse far parte di una console war tradizionale, tutti i nuovi giochi e contenuti sarebbero rimasti esclusivi per Xbox Series X. Microsoft si assicurerà invece che i giocatori abbiano la possibilità di accedere a nuovi giochi e nuovi contenuti come vogliono. Ciò includerà versioni per Xbox ... Leggi su eurogamer

