Us Open femminile 2020, chi non giocherà? L’elenco di tutti i ritiri e i forfait (Di venerdì 14 agosto 2020) Gli Us Open 2020 femminili si stanno riempendo di forfait nel corso delle settimane, a partire da quello di Ashleigh Barty, numero uno al mondo. Tra le top-10 da segnalare i ritiri di Svitolina e Bertens. Chi tra infortuni, chi invece non vuole esporsi ad alcuni rischio di contagio e preparare la stagione su terra rossa, risultano parecchi i ritiri tra le donne con un tabellone che si preannuncia alquanto rimaneggiato. I forfait MASCHILI Ecco tutti i forfait (situazione in aggiornamento): 1 Barty 5 Svitolina 7 Bertens 29 Q Wang 30 Pavlychenkova 31 Strycova 32 Kuznetsova 34 Zheng 38 Goerges 44 Ferro 74 Zhu 84 Potapova 92 Bogdan 97 Stosur 103 Peng 108 X Wang 115 Krejcikova Leggi su sportface

sportface2016 : #UsOpen, anche tra le donne vari forfait: la situazione - DimitriDeVita : RT @NuoveRadici: L’afrobeats al femminile in Italia si chiama Epoque - ilnazionaleit : 958 Santero, partner del Torneo di tennis Open singolare femminile “Memorial Devis Marenco-Santero 958” - lavocedialba : 958 Santero, partner del Torneo di tennis Open singolare femminile “Memorial Devis Marenco-Santero 958” - TargatoCN : 958 Santero, partner del Torneo di tennis Open singolare femminile “Memorial Devis Marenco-Santero 958” -

Ultime Notizie dalla rete : Open femminile Tennis Club Viserba promosso in D3 maschile. Prosegue torneo nazionale open femminile AltaRimini Tennis. La finale del Trofeo Città di Bologna tra Aurora Zantedeschi e Arianna Zucchini LIVE su OA Sport dalle 16!

Saranno la veronese Aurora Zantedeschi e la ferrarese (di Sant’Agostino) Arianna Zucchini a contendersi il primo Trofeo Città di Bologna, Torneo Burger King, Open Nazionale Femminile Seconda Categoria ...

Doppio sorriso al tie-break, Emma Ferrini trionfa nell’Open del Ct Venustas

La riminese Emma Ferrini, vent’anni ancora da compiere, è la vincitrice del torneo nazionale Open del Ct Venustas, trofeo ‘Ritorno in Rosa’. L’altra sera, nel ‘centrale’ del circolo di Igea, ha battut ...

Saranno la veronese Aurora Zantedeschi e la ferrarese (di Sant’Agostino) Arianna Zucchini a contendersi il primo Trofeo Città di Bologna, Torneo Burger King, Open Nazionale Femminile Seconda Categoria ...La riminese Emma Ferrini, vent’anni ancora da compiere, è la vincitrice del torneo nazionale Open del Ct Venustas, trofeo ‘Ritorno in Rosa’. L’altra sera, nel ‘centrale’ del circolo di Igea, ha battut ...