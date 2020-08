Ufficiale – Arsenal, ecco Willian: per lui un triennale (Di venerdì 14 agosto 2020) Non ci sarà l'Italia nel futuro di Willian. L'affare con l'Arsenal mancava solo dell'ufficialità. Il brasiliano è un nuovo giocatore dei Gunners. Bye Bye Chelsea e firma arrivata oggi con l'altro club di Londra.Arsenal: ecco Williancaption id="attachment 1006673" align="alignnone" width="796" Willian Arsenal (twitter Arsenal)/captionL'esterno offensivo brasiliano Willian, svincolatosi dal Chelsea dopo 7 stagioni assieme, due Premier League, un'Europa League, una FA Cup e una Coppa di Lega, è un nuovo calciatore dell'Arsenal club col quale ha firmato un triennale. L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato dei Gunners apparso sul sito del club e suoi canali ... Leggi su itasportpress

