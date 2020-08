Tuttosport: Bernardeschi non vuole saperne di cedere i diritti d’immagine al Napoli (Di venerdì 14 agosto 2020) Bernardeschi non ne vuole sapere di trasferirsi, sarebbe questo il problema che blocca la trattativa tra la Juve e il Napoli per Arkadiusz Milik secondo Tuttosport. Ma nessuno dei due club può permettersi di perdere tempo ed è per questo che Gattuso avrebbe segnalato un’alternativa Il Napoli va di fretta a cedere gli elementi in sovrannumero per non perdere occasioni già prenotate, ma chi deve acquistare vuole rallentare per strappare il prezzo migliore. Il caso più eclatante è quello di Arkadiusz Milik, da tempo separato in casa col Napoli e promesso sposo alla Juve, che non vuole accettare le condizioni del Napoli: 40 milioni cash oppure scambio alla pari con ... Leggi su ilnapolista

napolista : Tuttosport: Bernardeschi non vuole saperne di cedere i diritti d’immagine al Napoli Juve e Napoli hanno fretta di… - SiamoPartenopei : TUTTOSPORT - Il Napoli chiede Bernardeschi per Milik, arriva la controproposta della Juventus - news24_napoli : TUTTOSPORT – Il Napoli chiede Bernardeschi per Milik, arriva la… - infoitsport : Tuttosport - Bernardeschi può ripensarci: non è da escludere sblocchi l'affare Milik - infoitsport : Milik-JUve, Tuttosport: non è da escludere un ripensamento in extremis di Bernardeschi sulla destinazione Napoli -