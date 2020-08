Ponte Morandi, Conte a Genova: ‘La città non resterà sola’ (Di venerdì 14 agosto 2020) Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione del secondo anniversario del crollo del Ponte Morandi. Intervenuto alla celebrazioni per le vittime del crollo del Ponte Morandi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto sapere che la città di Genova non resterà sola e che l’Italia non dimenticherà mai le vittime della tragedia. D seguito il video della commemorazione in occasione del secondo anniversario del crollo del Ponte Morandi. Ponte Morandi, Conte: “Questa esperienza diventerà memoria collettiva” “Le 43 vittime del crollo del Ponte non potremo mai dimenticarle ... Leggi su newsmondo

