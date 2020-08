MotoGp – Terminate le FP1 in Austria: la KTM fa la voce grossa, in pesante ritardo le Yamaha ufficiali [TEMPI] (Di venerdì 14 agosto 2020) E’ cominciato ufficialmente il fine settimana che condurrà fino al Gran Premio d’Austria, quarto appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGp. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesLa prima sessione di prove libere sorride alla KTM che, dopo aver vinto il GP di Brno con Binder, inizia alla grande il week-end del Red Bull Ring prendendosi la migliore prestazione nelle FP1 con Pol Espargaro. Lo spagnolo chiude con un ottimo 1:24.193, precedendo un ritrovato Andrea Dovizioso, subito a suo agio sulla pista Austriaca. Terza posizione per Joan Mir, che piazza la sua Suzuki davanti alla Honda LCR di Nakagami e al compagno Rins. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesSesto Franco Morbidelli, seguito da Johann Zarco e da Miguel Oliveira, mentre Jack Miller e Fabio Quartararo completano la top ten di questa mattina. Malissimo infine le due ... Leggi su sportfair

In difficoltà Fabio Quartararo relegato in tredicesima posizione, mentre Bradl (che sostituisce ... Mirco Lazzari gp/Alle sue spalle si piazza la Suzuki di Joan Mir, abile a precedere la KTM di Pol Es ...

