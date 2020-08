Müller 'mvp' di Barcellona-Bayern: 'Serata incredibile' (Di venerdì 14 agosto 2020) Thomas Müller è abituato alle serate storiche: fu lui ad aprire il "Mineirazo", il 7-1 della Germania al Brasile al Mondiale 2014,, è stato ancora lui a inaugurare l'8-2 al Barcellona ai quarti di ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Müller mvp HK Gaming Mira M Recensione – Quando il feedback viene ascoltato vigamusmagazine Sora - 'La nostra persona speciale, l'ingegner Accettola', l'A.M. Engineering Industrial Research ringrazia la comunità

Un messaggio speciale, sentito è arrivato poco fa in redazione da parte dei dipendenti della A.M. Engineering & Industrial Research Srl, l'azienda fondata dall'ingegnere Antonio Accettola, scomparso d ...

Vento e onde, sette interventi di salvataggio in mare a Lignano. Tempesta di sabbia a Grado

Salvate della Guardia Costiera di Lignano Sabbiadoro 17 persone. Tanti i soccorsi in mare anche nell'isola. Problemi anche nelle province di Udine e Pordenone LIGNANO. È stato un pomeriggio complicato ...

