Milano. Test sierologici al via il 24 agosto con il personale delle scuole (Di venerdì 14 agosto 2020) Palazzo Marino lancia la campagna di screening con Test sierologici per tutti i dipendenti. Dopo essersi confrontata con le organizzazioni sindacali, l’Amministrazione è pronta a partire dal 24 agosto, su base volontaria, con i lavoratori – educatori e personale ausiliario – impegnati in nidi e scuole dell’infanzia; mentre dal 10 settembre potranno sottoporsi ai Test tutti i dipendenti che ne faranno richiesta. Ad oggi sono già circa 1.300 gli educatori, a cominciare da quelli impegnati nei Centri estivi, che hanno fatto o programmato il Test sierologico e, in caso di esito positivo, si sono sottoposti a tampone. I restanti circa 2.000 lavoratori di nidi e scuole dell’Infanzia sono già stati invitati ... Leggi su laprimapagina

