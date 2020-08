«La sifilide? Non è stato Cristoforo Colombo a portarla in Europa» (Di venerdì 14 agosto 2020) Uno studio dell'Università di Zurigo "scagiona" il navigatore: «I batteri erano già presenti prima». Leggi su media.tio.ch

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - La sifilide potrebbe essersi diffusa in Europa ancor prima che Cristoforo Colombo salpasse per il Nuovo Mondo: ad avanzare questa ipotesi, che discolpa almeno in parte l'espl ...

