Incidenti montagna: trovato morto escursionista disperso in Carnia (Di venerdì 14 agosto 2020) E’ stato trovato morto questa mattina un escursionista di Prato Carnico (Udine) di cui non si avevano più notizie da circa una settimana. L’uomo, 60 anni, era uscito per una passeggiata nei boschi alla ricerca di funghi. L’allarme era scattato martedì. I Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino Fvg avevano cercato l’uomo in una vasta area anche con l’ausilio di due elicotteri e di unità cinofile. Questa mattina il corpo privo di vita è stato individuato in una forra molto profonda. Sono in corso le operazioni di recupero della salma.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti montagna Incidenti in montagna, scivolano su ghiacciaio: salvati due alpinisti IL GIORNO Anna, sopravvissuta all’incidente di Castelmagno, ricorda il fratellino Samuele: «Eri un bimbo pieno di sogni, il mio cuore è in pezzi»

Drammatico incidente stradale in Valle Grana: morti cinque giovani tra gli 11 e i 24 anni

