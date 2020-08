In 800 senza mascherina, né distanziamento: chiusa discoteca a Trapani (Di venerdì 14 agosto 2020) Circa 800 giovani dentro, ma senza mascherina e e per nulla distanziati tra loro. I carabinieri di Custonaci, accertato l’assembramento di massa, non hanno potuto far altro che sospendere immediatamente e per cinque giorni la discoteca “Cocos”, in localita’ Cornino della cittadina nel trapanese. La notte tra martedi’ e mercoledi’ scorso i militari sono entrati nel locale, la cui capienza e’ di 2.000 posti, e hanno verificato il mancato rispetto della recente ordinanza regionale n. 31 del 9 agosto scorso, che per le sale da ballo ha confermato un tetto di presenze non oltre il 40% della capienza e ha ribadito l’obbligo della mascherina “negli ambienti al chiuso e all’esterno”.Un dettagliato sopralluogo, ha inoltre permesso di verificare che ... Leggi su huffingtonpost

